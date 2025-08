I tormenti dei Giovani dem | si va verso un congresso dopo cinque anni di stallo

Dem under 30 in cerca di leader. La direzione nazionale del Partito democratico di giovedì ha ratificato all'unanimitĂ la nomina dell'avvocato Lorenzo Innocenzi a commissario ad acta per il congresso dei Giovani democratici, organizzazione del Pd riservata solo ai giovani tra i 14 e i 29 anni. Si apre di fatto un nuovo capitolo per un'odissea congressuale che da cinque anni avvelena gli animi dei piccoli dem. “Sono convinto che sbloccherĂ le cose, è un'ottima notizia", dice al Foglio Claudio Mastrangelo, abruzzese e membro della direzione nazionale, protagonista insieme a Paolo Romano e Tommaso Sasso di un duro triello che parte dal 2020 e arriva a fino a oggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I tormenti dei Giovani dem: si va verso un congresso dopo cinque anni di stallo

Referendum, i cinque sì dei giovani dem. Paky Tiani, 28 anni: “La ... - I giovani del Pd fanno volantinaggio per il referendum, chiedendo alle persone di esprimersi per 5 Sì, però all’interno dello stesso partito ci sono posizioni molto varie, lo stesso presidente ... Si legge su bologna.repubblica.it