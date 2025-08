Giusy Anna Scarcella dopo aver avuto giovedì sera il primo contatto con la squadra nel ritiro di Riolo Terme, ieri si è insediata nella sede del Rimini di via XX Settembre. Con lei quello che sarà il presidente del club Valerio Perini e il direttore sportivo Luca Nember. Trovando una sede se non deserta poco ci manca. Perché con il passare delle settimane la società di Piazzale del Popolo è diventata non una scatola vuota, ma quasi. Niente direttore generale, niente segretario, nessuno che si occupa della comunicazione. Insomma, c’è molto da rimettere in piedi, in pochissimo tempo. Senza parlare di un settore giovanile praticamente deserto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I primi passi di una nuova era. La gestione Scarcella fa i conti con la scelta del nuovo allenatore