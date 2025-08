I nuovi vertici di Fondazione Fiera Milano Finisce l’era Pazzali inizia quella Bozzetti

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, guidato da Giovanni Bozzetti, che ha assunto il ruolo di presidente. Bozzetti, 58 anni, giĂ assessore del Comune di Milano e della Regione Lombardia, prende il posto Enrico Pazzali, al timone della fondazione dal 2019 (rieletto nel 2022), indagato nell’inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali, prima autosospesosi e poi tornato in sella dal giugno scorso. Contestualmente alla nomina del presidente, sono stati nominati e confermati i due vicepresidenti, Davide Corritore e Vasiliki Pierrakea. Insediati anche i consiglieri il collegio dei revisori e i sei componenti del Comitato esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I nuovi vertici di Fondazione Fiera Milano. Finisce l’era Pazzali, inizia quella Bozzetti

fondazione - milano - bozzetti - fiera

