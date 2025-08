i giovani stanchi di tinder non hanno mai sperimentato la fatica sentimentale

Quando l’ho letto non ci volevo credere: adesso basta, la misura generazionale è colma. Tinder e le sue sorelle stanno chiudendo le serrande, le persone si dichiarano stanche delle app di incontri, troppe fregature, ora hanno la fatica sentimentale digitale, non ce la fanno più, lo stress di selezionare persone decenti per uscire a cena e magari fidanzarsi più avanti è davvero troppo. Non è possibile vivere così – dicono. Ci vogliono più garanzie, più sicurezze, la gente online tende a deludere, non è cosa. Bocciate le app procuratrici di incontri. Ma non si è capito poi bene queste app come dovevano essere per funzionare meglio, serviva il codice etico? Ci sono i casi umani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

