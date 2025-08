I giovani e il Giubileo | Ragazzi testimoni di grande fratellanza

"I giovani in Umbria per il Giubileo ci hanno testimoniato che è possibile e bello avere un'esistenza basata sulla fratellanza, sull'accoglienza reciproca, sul rispetto e soprattutto sulla sensibilità nei confronti dei più fragili". E' quanto ricorda l'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopla eubra, monsignor Renato Boccardo – dopo una settimana intensa di presenza giovanile cattolica in tutte le città della nostra regione". Così dal 24 al 28 luglio scorsi in Umbria sono stati accolti, con la formula del gemellaggio tra diocesi organizzato dal servizio regionale per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale umbra, oltre 2000 giovani pellegrini di varia nazionalità .

