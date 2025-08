I dazi con gli Usa costeranno quanto il ponte sullo Stretto di Messina

I dazi stabiliti al 15 per cento tra gli Usa e l’Unione europea costeranno all’Italia quanto il ponte sullo Stretto di Messina. Questa la stima elaborata dall’ Ufficio studi della CGIA, in merito all’accordo tra von der Leyen e Trump, in attesa che venga ufficializzata la lista dei prodotti esentati sulle nuove tariffe che scatteranno il prossimo 7 agosto. Un danno, nel breve termine, tra i 1415 miliardi di euro all’anno. Un importo che, in linea di massima, corrisponde al costo che nei prossimi anni sosterrà lo stato italiano per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Effetti diretti e indiretti (come la perdita di posti di lavoro). 🔗 Leggi su Open.online

I dazi statunitensi costeranno a Sony 700 milioni di dollari - Sony ha ridotto le sue previsioni per l'attuale anno fiscale, per via dell'impatto dei dazi imposti dall'amministrazione statunitense.

Nike alle prese coi dazi sulle importazioni cinesi: «Ci costeranno un miliardo di dollari». Ma il titolo vola in Borsa - I dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni cinesi si fanno sentire anche per Nike, che prevede un impatto negativo di circa 1 miliardo di dollari sull’anno fiscale in corso.

Nike alle prese coi dazi sulle importazioni cinesi: «Ci costeranno un miliardo di dollari». E annuncia rincari dall’autunno - I dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni cinesi si fanno sentire anche per Nike, che prevede un impatto negativo di circa 1 miliardo di dollari sull’anno fiscale in corso.

Volkswagen ha detto di aver perso 1,3 miliardi di euro in sei mesi per colpa dei dazi di Trump Vai su Facebook

