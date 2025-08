Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man | Brand New Day Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU

Si vociferava da tempo, ma ora The Hollywood Reporter ha confermato che Mark Ruffalo e Michael Mando saranno i protagonisti di Spider-Man: Brand New Day. Ruffalo, veterano dell’ MCU apparso in tutto, da The Avengers a Thor: Ragnarok e She-Hulk: Attorney at Law, riprenderĂ il ruolo di Bruce Banner, alias l’Incredibile Hulk. Mando, nel frattempo, torna nel franchise nei panni di Mac Gargan, dopo aver interpretato il personaggio per la prima volta in Spider-Man: Homecoming del 2017. Si prevede che indosserĂ il costume dello Scorpione e, secondo le indiscrezioni di chi ha visitato il set, sarĂ probabilmente al centro della sequenza d’azione che verrĂ girata a Glasgow, in Scozia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

