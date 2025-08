Ho fatto una cosa mostruosa Marilyn la figlia mai avuta

«Ho fatto una cosa mostruosa. Marilyn? È la figlia femmina che non ho avuto». Confessa, al termine di un lungo interrogatorio con il sostituto procuratore Giorgio Milillo, Lorena Venier, la 61enne che ha ucciso il figlio Alessandro, 35 anni, assieme alla nuora, Marilyn Castro Monsalvo di 30 anni. La donna, stimata infermiera caposala all'ospedale di Gemona, esce a mezzanotte passata dalla caserma di Udine per essere trasferita nel carcere di Trieste. Lucida, non un attimo di esitazione nel ricostruire ogni momento prima e dopo l'omicidio del figlio. Alessandro viene ucciso la notte del 25 luglio, una giornata non particolarmente tesa anche se le liti fra i tre sono continue, aumentate con la nascita della nipotina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ho fatto una cosa mostruosa. Marilyn, la figlia mai avuta"

