Hjulmand Juve: bianconeri pronti all’assalto per il danese, in caso di fumata nera c’è già questa alternativa! Il nome sul tavolo della Continassa. La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte centrocampo, ma l’operazione che porta a Morten Hjulmand si preannuncia tutt’altro che semplice. Il regista danese è uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, lo Sporting chiede almeno 50 milioni di euro  per lasciarlo partire in questa sessione di mercato. Il prezzo elevato ha costretto il club bianconero a riflettere e valutare le alternative disponibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juve: bianconeri pronti all’assalto, in caso di fumata nera c’è già questa alternativa! Il nome sul tavolo della Continassa