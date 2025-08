Herzog replica a Mattarella | Sofferenze colpa di Hamas Israele non vuole uccidere

"Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica italiana, il mio amico Sergio Mattarella. Proprio per questo sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti. Israele non ha alcuna intenzione di uccidere indiscriminatamente. Vogliamo solo vivere in pace e in sicurezza". Lo ha scritto il capo dello Stato Isaac Herzog in un lungo testo su X. È stato diffuso, in deroga alle abitudini ufficiali, quando in Israele era già cominciato il riposo sabbatico: un segno della particolare urgenza della questione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Herzog replica a Mattarella: "Sofferenze colpa di Hamas. Israele non vuole uccidere"

In questa notizia si parla di: israele - herzog - mattarella - uccidere

