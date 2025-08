Heinz e l’amore per la salsa | scopri la pubblicità Lost in Love

Nel panorama pubblicitario internazionale, Heinz ha lanciato una nuova campagna che ha riscosso grande attenzione anche in Italia. La pubblicità intitolata Lost in Love si distingue per un messaggio che celebra l’ amore incondizionato verso i propri prodotti, con un focus particolare sulla salsa ketchup. Questa comunicazione, realizzata da rinomate agenzie di produzione e pianificata sui principali canali televisivi italiani, mira a rafforzare il legame emotivo tra il marchio e il pubblico. Heinz presenta la campagna pubblicitaria Lost in Love. Origini e collaborazioni. La campagna pubblicitaria Lost in Love nasce dalla collaborazione tra le agenzie Wieden, Kennedy London e Kraft Heinz The Kitchen. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Heinz e l’amore per la salsa: scopri la pubblicità Lost in Love

In questa notizia si parla di: heinz - lost - amore - salsa

Heinz torna in TV con la campagna estiva 'Lost in love' dedicata all’amore irrazionale per il gusto; Amore a primo squeeze: Heinz celebra la passione irrazionale per le sue salse con 'Lost in Love'; Lost in Love: la nuova campagna Heinz celebra la passione per le salse.

Heinz torna in TV con la campagna estiva ‘Lost in love’ dedicata all’amore irrazionale per il gusto - Heinz torna in TV con la nuova campagna europea “Lost in Love”, on air dal 29 giugno fino alla fine di agosto 2025. Si legge su foodaffairs.it

Heinz lancia la campagna europea "Lost in love": ketchup e maionese trasformano la convivialità - Heinz ha presentato la nuova campagna europea “Lost in love”, che celebra le salse iconiche ketchup e maionese attraverso un coinvolgente storytelling. Lo riporta distribuzionemoderna.info