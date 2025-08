Hakimi indagato per stupro rischia fino a 15 anni di carcere Mbappé | è rispettoso con le donne anche da ubriaco

Achraf Hakimi è sotto indagine per un’accusa di stupro ai danni di una giovane donna in casa sua, a Parigi, nel febbraio 2023. Hakimi indagato per stupro, rischia fino a 15 anni di carcere. Come riportato da Le Parisien: La Procura di Nanterre ha appena chiesto l’incriminazione di Hakimi davanti al Tribunale penale di Hauts-de-Seine per stupro. Fatti che l’interessato ha sempre negato. Spetta ora al giudice istruttore confermare o meno i termini dell’atto di accusa, firmato il 1° agosto. Il giocatore rischia fino a quindici anni di carcere. Questo caso risale al febbraio 2023. Nella sua deposizione fatta davanti alla polizia di Hauts-de-Seine, una giovane donna di 24 anni aveva raccontato di aver incontrato il calciatore dopo uno scambio di messaggi privati su Instagram. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hakimi indagato per stupro, rischia fino a 15 anni di carcere. Mbappé: «è rispettoso con le donne, anche da ubriaco»

