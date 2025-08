Interessate iniziativa didattica da parte dei sommozzatori della Guardia di Finanza. A Colle di Val d’Elsa, presso la sede della scuola primaria ‘Sant’Andrea’, i militari hanno incontrato i partecipanti al progetto ‘ Protezione civile ANPAS in campo ’ promosso, anche per questa estate 2025, dalla Pubblica assistenza di Colle di Val d’Elsa. Un totale di 23 giovani, ragazze e ragazzi fra i 12 e i 14 anni hanno potuto conoscere e approfondire i temi della protezione civile insieme alle attività svolte per tutelare persone, animali e ambiente in caso di calamità naturali. Alla presenza del Tenente Michele De Nicola, Comandante della Tenenza di Poggibonsi, i finanzieri del Nucleo sommozzatori della Stazione navale di Livorno hanno illustrato il loro servizio quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia di Finanza. Iniziativa didattica