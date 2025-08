Gruppo 8 riparte la protesta | Fabbrica chiusa con le catene Operai di nuovo ai cancelli

Vertanza Gruppo 8: gli operai tornano davanti ai cancelli di via Gramadora. "Ieri mattina i lavoratori – spiega la sindacalista di Sudd Cobas Sarah Caudiero – hanno trovato l’ingresso della fabbrica chiuso con le catene. Si tratta della parte di stabilimento di via Gramadora in cui, secondo l’accordo firmato in Prefettura, Sofalegname avrebbe dovuto riprendere la produzione. Le commesse di lavoro ci sono, ma sono state dirottate in altri stabilimenti di terzisti. Da lunedì abbiamo documentato come la porzione di stabilimento in comodato d’uso alla Sofalegname sia stata svuotata da tutta la merce semilavorata e materiali di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

