Grandine come neve nel Bresciano | strade imbiancate dopo il nubifragio video

Come ampiamente previsto dai bollettini meteo, nella serata di venerdì 1° agosto il maltempo è tornato a colpire la pianura e le Prealpi bresciane. Forti temporali si sono abbattuti su diverse aree della provincia, accompagnati da intensi rovesci e, in alcuni casi, da abbondanti grandinate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In Valcamonica è tornata la grandine: strade imbiancate come fosse neve - Annunciato, purtroppo atteso: il maltempo è tornato nel Bresciano. Le prime perturbazioni già nella serata di domenica, in particolare in Valcamonica: qui alla pioggia è seguita una intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato le strade, come fosse neve.

Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni - Pioggia battente, grandine, neve (sotto i 3mila metri) e forti raffiche di vento. La settimana si è aperta con il maltempo che ha colpito il Nordest e che ha messo un bel freno alla morsa.

