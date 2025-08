Graduatorie regionali Sicilia | BANDO per immissioni in ruolo e supplenze docenti Scadenza 31 agosto 2025

L'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione dell’universitĂ e del diritto allo studio della Regione Sicilia ha pubblicato il D.D.G. 1562 del 31072025 per la costituzione di graduatorie regionali ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze 202526. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - regionali - sicilia - immissioni

Graduatorie ATA 24 mesi 2025: ecco i BANDI regionali - Sono in fase di pubblicazione i bandi regionali ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2025/26, finalizzati all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA.

Graduatorie ATA 24 mesi 2025, domande dal 28 aprile al 19 maggio ore 14. I BANDI regionali - Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi finalizzati all'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utili per i ruoli e le supplenze nell'anno scolastico 2025/26.

Concorso PNRR1: dal 2026/27 assunzioni degli idonei oltre il 30% dalle ‘graduatorie regionali’ - Anche i candidati del concorso PNRR1 che hanno superato le prove ma non sono vincitori o idonei nel 30% hanno nuove opportunità di essere assunti in futuro.

Nel 2025/26 molti posti di sostegno non andranno a GPS: in Sicilia gli UST escludono la procedura. I docenti attendono la call veloce in altre regioni Vai su Facebook

Graduatorie regionali Sicilia: BANDO per immissioni in ruolo e supplenze docenti. Scadenza 31 agosto 2025; Scuole Regionali Siciliane: aggiornamento graduatorie per le supplenze e il ruolo, scadenza 31 agosto [BANDO]; graduatorie regionali per immissione in ruolo e incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali – aggiornamento anno scolastico 2024/2025 con titoli 01/09/2022 – 31/08/2024 – avviso 0026103 del 09_08_2024 e 0026304 del 12_08_2024.

Immissioni in ruolo docenti, solo 1589 stabilizzazioni per Idonei 2020 al 31 luglio: Movimento IdoneInsieme – gm2020 denuncia quota ridotta al 3,3% - gm2020 ha reso noto che al 31 luglio 2025 le immissioni in ruolo degli idonei del concorso ordinario 2020 hanno raggiunto appena 1589 unità. Lo riporta orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti: priorità ai vincitori dei concorsi PNRR non vuol dire “tutti i posti ai concorsi PNRR”! CHIARIMENTI - it impone alcuni chiarimenti sulle immissioni in ruolo del personale ... Come scrive orizzontescuola.it