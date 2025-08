Goodhairday | Lindsay Lohan e il potere trasformativo anche dei capelli

Dai caratteristici capelli rossi allo sfavillante biondo soft gloss degli ultimi tempi, Lindsay Lohan sa sempre come ammaliare con la chioma. La vedremo al cinema dal 6 agosto nel film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel della pellicola Quel pazzo venerdì del 2003. Nell'attesa ripassiamo gli hairstyle più crazy sfoggiati dalla celeb che oggi appare nella versione migliore di sè. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Goodhairday: Lindsay Lohan e il potere trasformativo (anche) dei capelli

#Goodhairday: Lindsay Lohan e il potere trasformativo (anche) dei capelli; Kendall Jenner ora è bionda e il colore è ispirato a Carolyn Bessette-Kennedy; Kate Beckinsale a 50 anni è diventata platino e ha un blob , il bob biondo.

