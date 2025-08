Golf gioco sospeso per fulmini al Wyndham Championship Young momentaneamente in testa bene Manassero

Le prime 36 buche del Wyndham Championship sono passate in un batter d’occhio. Il torneo, che si sta disputando sui fairway del Sedgefield Country Club di Greensboro, Nord Carolina, vede in testa dopo due giorni di golf lo statunitense Cameron Young, professionista che già ieri si trovavo nelle primissime posizioni. Per il classe ‘97 sono stati due giorni molto solidi: -7 nel R1 e -7 nel R2 con alcune buche ancora da giocare. Sì, perchè il secondo giorno è stato sospeso per una tempesta di fulmin i che si è abbattuta sulla zona e la direzione di gara ha deciso di rinviare a sabato l’ultima parte del secondo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, gioco sospeso per fulmini al Wyndham Championship. Young momentaneamente in testa, bene Manassero

In questa notizia si parla di: golf - sospeso - wyndham - championship

Golf, gioco sospeso per fulmini al Wyndham Championship. Young momentaneamente in testa, bene Manassero; Golf, Crocker prende la testa della classifica provvisoria in Cina. Bene i 3 azzurri; Il golfista PGA Ben Griffin stupisce con un'incredibile eagle da 97 yard al Wyndham Championship..