Gol Conceicao | la Juve risponde immediatamente al vantaggio della Reggiana sinistro magico del portoghese – VIDEO

Gol Conceicao: la Juve risponde immediatamente al vantaggio della Reggiana, sinistro magico del portoghese dopo una combinazione con David. Buone indicazioni per Igor Tudor nel primo test stagionale della Juventus, che sta andando in scena questa mattina alla Continassa  contro la Reggiana. Dopo la rete degli ospiti arrivata al 22’ minuto, i bianconeri hanno reagito immediatamente con un bel gol di Francisco Conceição, che ha trovato il pareggio appena un’azione dopo il gol degli ospiti. Francisco Conceição Juventus 1-1 Reggiana Assist by Jonathan David pic.twitter.comCP24tC82Qh — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 2, 2025 Il talento portoghese classe 2002, schierato sulla trequarti  al fianco di Koopmeiners, ha finalizzato con un preciso sinistro a incrociare  dopo un’ottima combinazione nello stretto con Jonathan David, all’esordio assoluto con la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Conceicao: la Juve risponde immediatamente al vantaggio della Reggiana, sinistro magico del portoghese – VIDEO

