Gli eventi di oggi. Barche e timonieri al vaglio dei tecnici. Questa sera la cena.

LA SPEZIA Una vigilia piena di attesa. Il sabato del Palio del Golfo sarà come consuetudine caratterizzato da due momenti importanti come la stazzatura delle imbarcazioni e la Cena delle borgate. La prima, quest’anno si terrà per la prima volta in piazza Verdi. Il salotto buono della città diventerà teatro delle verifiche sulle imbarcazioni da gara. Anche i timonieri verranno messi sulla bilancia, in modo tale da definire il peso della zavorra, se necessaria. Le attività di controllo saranno svolte dalla Lega Canottaggio Uisp: terminata la stazzatura, ogni imbarcazione verrà portata nel parco vigilato e sorvegliato, per essere poi ripresa dagli equipaggi solo domani, per la gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

