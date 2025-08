Gli energumeni spiegati dall’Accademia della Crusca

Chi è un energumeno? Colui che è posseduto dal demonio, un invasato, un ossesso; un esagitato dominato da una qualche passione, o chi, in preda all'ira, si comporta con violenza e brutalità ; un temerario, un matto; un fanatico intollerante, un prepotente; e anche una persona robusta e muscolosa, dotata di grande forza fisica e, talora, di cervello non particolarmente fino. Un ceffo inquietante, un tale che incute sospetto e timore solamente per la sua fisicità incombente; al contempo un tipo grossolano e inurbano. Sono tutte accezioni documentate, più o meno distanti dal significato etimologico, diffuse e comuni oppure desuete, non sempre contemplate tuttavia nei vari dizionari.

