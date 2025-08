Gli effetti della guerra di Israele contro l’Iran | altro che regime change a Teheran si rafforza il nazionalismo

Nel corso dei dodici giorni di guerra tra Iran ed Israele, il governo di Tel Aviv ha fatto capire che l’obiettivo dei suoi strikes non sarebbe stato solo quello di rallentare il programma nucleare iraniano, ma anche di innescare una escalation politica interna a Teheran, potenzialmente finalizzata ad un regime change. Tuttavia, proprio gli attacchi diretti da parte di Israele hanno spostato l’asse del dibattito interno in Iran stesso. Non nella direzione desiderata da Netanyahu, bensì in quella opposta. La guerra, agli occhi di molti iraniani, non appare piĂą come un’ astrazione ideologica di un regime dalla postura perennemente antagonista: ha varcato i confini ed è arrivata in casa, risvegliando un mai davvero sopito nazionalismo, anche in chi fino a pochi mesi fa considerava inopportuna o pretestuosa la tendenza del regime a convogliare risorse verso i propri alleati regionali, nella logica di aumentare le difese asimmetriche e la profonditĂ strategica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli effetti della guerra di Israele contro l’Iran: altro che “regime change”, a Teheran si rafforza il nazionalismo

Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra" - Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - I familiari di alcuni ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, dalla piazza di Tel Aviv ribattezzata "piazza degli ostaggi", chiedono a Trump di intervenire e mettere fine alla guerra, nei giorni in cui il presidente Usa è in Medioriente, seppur non in Israele, e Hamas ha annunciato la liberazione di un ostaggio israelo-americano.

