Giustizia Nappi | proposte di legge della Lega fondamentali per rispetto vittime e familiari

Il capogruppo regionale attacca Ciambriello e difende le proposte di Salvini: “Servono paletti contro chi ostenta crimini sui social, anche i minori vanno responsabilizzati di fronte a reati gravi”. “Una cosa è la meritoria azione di figure come quella di Samuele Ciambriello, che si spendono per il rispetto della dignità umana nelle carceri, altro è pretendere, sempre e comunque, la tutela della memoria delle vittime e il rispetto del dolore dei loro familiari. E le proposte di legge, presentate dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini, nascono proprio dalla necessità e dalla volontà di adottare misure che sanzionino adeguatamente comportamenti inaccettabili, a cominciare col mettere dei paletti contro chi non solo si è reso autore di un crimine ma magari arriva a sbandierarlo anche sui social, e contrastare pericolose forme di emulazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

