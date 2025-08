Giubileo Leone XIV incontra i giovani a Tor Vergata | i tre varchi i controlli e i 5 km a piedi Il Papa farà un giro in papamobile tra la folla

Oltre duecento confessionali "en plein air", più di mille sacerdoti per dieci diverse lingue, migliaia di giovani pronti a confessarsi ma anche a fare festa: è stata nel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giubileo, Leone XIV incontra i giovani a Tor Vergata: i tre varchi, i controlli e i 5 km a piedi. Il Papa farà un giro in papamobile tra la folla

In questa notizia si parla di: giovani - giubileo - leone - incontra

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Papa Leone incontra gli influencer cattolici a San Pietro per il Giubileo dei giovani VIDEO Vai su Facebook

Giubileo, Papa Leone XIV incontra i giovani a Roma Tutti i dettagli su http://Rainews.it Vai su X

Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV incontra un gruppo di peruviani : siate missionari della speranza; Papa Leone incontra gli influencer cattolici a San Pietro per il Giubileo dei giovani VIDEO; Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV incontra gli influencer: La pace va annunciata dappertutto, servono discepoli missionari.

Papa Leone incontra gli influencer cattolici a San Pietro per il Giubileo dei giovani VIDEO - Papa Leone XIV ha incontrato i giovani "influencer cattolici" nella Basilica di San Pietro, nei giorni in cui a Roma si svolge il Giubileo dei giovani. Come scrive msn.com

Giubileo dei Giovani 2025, l’incontro con Papa Leone XIV: ospiti e dove vederlo in tv - Giubileo dei Giovani 2025, l'incontro con Papa Leone XIV: ospiti e dove vederlo in tv. Scrive superguidatv.it