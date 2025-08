Giubileo Giovani 2025 come raggiungere Tor Vergata per gli eventi con Papa Leone XIV | percorsi e varchi

Sabato 2 e domenica 3 agosto al Giubileo dei Giovani 2025 sono in programma i due grandi eventi della Veglia di preghiera e la Messa con Papa Leone XIV. Ecco come raggiungere l'area giubilare di Tor Vergata con i percorsi e i varchi d'accesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani, circolazione off limits per tre giorni per i residenti di Tor Vergata: strade chiuse e bus soppressi - 30 del 2 agosto saranno in vigore divieti di transito in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via ... Da romatoday.it

Roma, Giubileo dei Giovani 2025: come arrivare a Tor Vergata e cosa sapere - Il Giubileo dei Giovani è ormai entrato nel vivo e fino al 3 agosto animerà Roma con centinaia di migliaia di giovani provenienti da numerosi Paesi nel mondo, per quello che viene considerato l’evento ... Riporta tg24.sky.it