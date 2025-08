Giubileo dei giovani i ragazzi di paesi in guerra | Qui ci sono pace e acqua Non siamo abituati

Veronica viene da Kiev, George e Vanessa da Gerusalemme, fra Jallouf accompagna un gruppo di ragazzi siriani: il raduno con il Papa a Roma è una parentesi in una vita segnata dal conflitto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giubileo dei giovani, i ragazzi di paesi in guerra: “Qui ci sono pace e acqua. Non siamo abituati”

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Oltre 250 scuole di Roma e provincia diventeranno dormitori per i ragazzi del Giubileo dei giovani - Il piano per l’accoglienza dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo dei giovani è pronto. Gli ultimi dettagli, come spiega Agostino Miozzo, responsabile Accoglienza del Giubileo, saranno definiti in occasione di una riunione in programma oggi, giovedì 12 giugno, a Palazzo Chigi.

Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto - Veronica viene da Kiev, George e Vanessa da Gerusalemme, fra Jallouf accompagna un gruppo di ragazzi siriani: a Roma tra l’allegria del raduno giovanile con ... Secondo repubblica.it

Centinaia di migliaia di giovani riempiono Roma per il Giubileo, questa sera la veglia del Papa - Il fine settimana clou del Giubileo di giovani Giovani da tutto il mondo a Tor Vergata per il loro Giubileo. Da msn.com