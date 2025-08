Giubileo dei Giovani 2025 | attesa per un milione alla veglia con Papa Leone XIV a Tor Vergata

Una notte di fede, musica e preghiera nella periferia romana. Tor Vergata si prepara ad accogliere oltre un milione di giovani per la tanto attesa Veglia di preghiera con Papa Leone XIV, uno degli appuntamenti piĂą significativi del Giubileo dei Giovani 2025. L'evento si svolgerĂ stasera dalle 20,30 alle 21,30, e sarĂ seguito da una lunga notte di canti, spiritualitĂ e condivisione tra i pellegrini. Un evento mondiale sotto alta sicurezza. La Questura di Roma ha attivato un vasto piano di sicurezza per garantire l'ordine e la serenitĂ durante la manifestazione. Giovani provenienti da ogni parte del mondo si raduneranno sulla spianata di Tor Vergata, lo stesso luogo che nel 2000 ospitò l'incontro memorabile del Giubileo con Papa Giovanni Paolo II.

