Giro di eroina e hashish Due spacciatori nella rete

Milleottocento cessioni di eroina e cinquanta di hashish per un valore di circa 63mila euro. Arrestato dai carabinieri a Macerata un nigeriano di 47 anni, mentre è stato denunciato un connazionale quarantenne, entrambi per spaccio di sostanze stupefacenti. Sia il primo che il secondo erano già noti alle forze dell’ordine e, secondo quanto è emerso dagli accertamenti, gestivano un fiorente giro di spaccio in provincia. Le indagini, piuttosto articolate, erano cominciate nel novembre scorso e sono state condotte dai carabinieri del reparto operativo di Macerata, guidati dal tenente colonnello Massimiliano Mengasini, nell’ambito delle attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Macerata e in provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di eroina e hashish. Due spacciatori nella rete

In questa notizia si parla di: giro - eroina - hashish - spacciatori

Eroina, cocaina e hashish: stroncato giro di droga a Terni: 21 persone nei guai - Terni, 24 giugno 2025 - Operazione antidroga della polizia di Terni nei confronti di un gruppo di italiani e nordafricani gravemente indiziati di aver concorso nel traffico di ingenti quantità di eroina, cocaina e hascisc.

Cocaina, eroina e mannitolo in casa: ad Auronzo di Cadore spunta un giro di droga con tre insospettabili - Tre persone arrestate a Belluno per detenzione e spaccio di droga: sequestrati cocaina, eroina e materiale per il confezionamento.

Blitz antidroga a Roma: 15 le persone arrestate per spaccio dai Carabinieri in poche ore in diversi quartieri della Capitale, dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca. Sequestrate ingenti dosi di crack, cocaina, eroina, hashish e rivotril, oltre a migliaia di euro in conta Vai su Facebook

Giro di eroina e hashish. Due spacciatori nella rete; Eroina e hashish per 63mila euro, maxi giro di droga a Macerata. Due pusher nella rete dei carabinieri; Cocaina e hashish in casa: assolto. «È troppo ricco per spacciare».

Eroina e hashish per 63mila euro, maxi giro di droga a Macerata. Due pusher nella rete dei carabinieri - MACERATA I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno arrestato un nigeriano ... Riporta msn.com

Morto per overdose nell’hotel. Arrestata la coppia di spacciatori che ha venduto la dose fatale - Quattro mesi dopo la tragedia, avvenuta il 22 marzo in un hotel di Rimini, è finita in manette una c ... Secondo msn.com