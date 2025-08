Giro della Lunigiana, il via dalla Lanterna.

Parte da Genova l’edizione numero 49 della corsa dei campioni. Il Giro della Lunigiana, la più importante rassegna ciclistica riservata alla categoria juniores, ha svelato le carte nella cerimonia organizzata al centro Terre di Luni. Saranno cinque le tappe in programma da giovedì 4 a adomenica 7 settembre, suddivise in quattro giorni di corsa, per un totale di 499 chilometri Al via 29 squadre con la presenza di 12 selezioni nazionali. Per la prima volta nella sua storia la corsa organizzata dalla società Casano Ssd partirà dal capoluogo ligure terminando dopo cinque frazioni distribuite in quattro giorni al centro Terre di Luni in via Alta a Ameglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

