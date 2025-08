’Giochi sul prato’ coi volontari della Croce Rossa ad Albiano

Risate e divertimento, mercoledì e giovedì, alla Croce rossa di Albiano Magra. I volontari del gruppo della grande frazione di Aulla stanno organizzando i ‘ Giochi sul prato ’ manifestazione promossa per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Dalle 21 sono in programma corse coi sacchi, ruba bandiera, staffetta con la spugna, uovo nel cucchiaio e tanti altri giochi divertenti. L’iscrizione costa solo tre euro e si potrà fare nella sede di Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra, via Don Pietro Corsini. Giochi ma non soltanto, durante le serate la cucina sarà aperta e si potranno gustare sgabei deliziosi e bevande dissetanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Giochi sul prato’ coi volontari della Croce Rossa ad Albiano

