Gilet come indossarlo con stile in estate Gli outfit imperdibili anche a 50 anni

Il gilet dopo aver raggiunto un grande successo durante la primavera è un capo in voga anche per la stagione più rovente. Per la sua versatilità , il comfort e lo stile non può assolutamente mancare nelle valigie delle vacanze. Si abbina con facilità ad ogni outfit donando un tocco chic e raffinato allo stesso tempo. Capo dalle mille sfaccettature, tutte da esplorare e sperimentare per disinvoltura. È adatto alla donna che ama osare spaziando da un look casual ad uno più formale e strutturato. Divide, stratifica e piace alle fashioniste proprio perché non è mai prevedibile e ha la capacità di sorprendere sempre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gilet, come indossarlo con stile in estate. Gli outfit imperdibili anche a 50 anni

Gilet eleganti di Zara, Stradivarius o Mango che si abbinano perfettamente agli abiti boho dell'estate - Con pizzo, ricami o stampe meravigliose: sono questi i gilet di tendenza quest'estate, pensati per trasformare anche il look più semplice, praticamente senza sforzo. Riporta cosmopolitan.com

Come indossare il gilet sartoriale questa estate - In estate, il gilet sartoriale si rinnova con tessuti leggeri come lino e cotone. Secondo amica.it