‘Gianbattista Libero’ e gli altri | Vanno salvati

Si chiama Gianbattista Libero l’albero maggiormente in difficoltà , in questo momento, tra quelli nei vasoni di piazza Re Enzo: foglie bucherellate, gialle e accartocciate. Di certo, non il ritratto della salute. A segnalare le sue condizioni è la pagina ‘Alberelli senza radici ma con ami- ci’, community di Facebook nata qualche giorno dopo la messa a dimora delle piante nei vasoni, che risale a circa tre settimane fa. Un gruppo di 400 persone che "monitora quotidianamente le piante che ora sono in piazza, dando a ciascuna un nome", inizia il creatore Hansy Lumen. Ogni fusto, infatti, è identificato tramite un nome, spesso scritto sui fogli che i cittadini hanno messo attorno all’albero, come nel caso di Gianbattista Libero, che era stato arricchito da un filo di lana attorno cui c’era scritto il suo nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

