Ghiaccioli e granite ecco cosa contengono davvero Dietetici? Macché | cosa mangi veramente

Ghiaccioli e granite, un sinonimo di estate. Con il caldo asfissiante, spesso viene proprio voglia di questi due alleati per rinfrescarci. Ma cosa contengono davvero? E sono veramente così dietetici come sembrano? Il ghiacciolo ha una ricetta di base semplice: acqua, zucchero e aromi. Tuttavia, nei prodotti industriali la composizione si arricchisce di ingredienti meno salutari. Ed è questo aspetto che ha indagato Il Salvagente, cercando di capire cosa contengono questi dolci. Accanto a zucchero e sciroppo di glucosio – già ben noti nei succhi e nelle bibite – si trovano spesso addensanti come la gomma di guar e la farina di semi di carrube, gli stessi usati nei gelati cremosi.

