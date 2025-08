Gente che viene e gente che parte I bravi ragazzi piacciono Edmundo e Mutu di più

Personaggi. Uomini, ragazzi, ragazzini: gente che comunque attraversa la vita di chi è innamorato del colore viola. Chi va, chi resta, chi torna. Piccole grandi storie che arrivano dallo spogliatoio della Fiorentina, quello che in questi giorni è a Burton upon the Trent in attesa delle tre amichevoli inglesi che aspettano la squadra di Pioli. Il primo personaggio è il classico bravo ragazzo, quello umile che si danna l’anima, non fa mai casino e si fa voler bene dai compagni. E anche dai tifosi, se non fosse che a un calciatore voler bene non basta. E’ come la ragazza che dice che sei un tipo ma però, insomma, perché rovinare l’amicizia? Che malinconia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

