Genova svegliata dal temporale | forti piogge allagamenti e corsi d' acqua in rapida crescita

Genova si è svegliata con forti piogge in questo sabato di allerta gialla per temporali. Intorno alle 6 si è verificato un temporale molto forte sul ponente di Genova, dove a monte Gazzo sono caduti 86.2 mm di pioggia in un'ora, e a Pegli 67.2."L'intensa struttura temporalesca - spiegava Arpal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

