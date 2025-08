Gaza Spagna Francia e Germania lanciano da aerei 66 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia Italia lo farà dal 9 agosto – VIDEO

Nonostante le critiche delle Nazioni Unite, che hanno definito “inefficiente e pericoloso” il metodo degli aviolanci, si tratta al momento dell’unico canale che permette di bypassare la GHFe raggiungere direttamente la popolazione martoriata dalla carestia e dal genocidio Spagna, Francia e Ge. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Š Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Spagna, Francia e Germania lanciano da aerei 66 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia, Italia lo farĂ dal 9 agosto – VIDEO

Aerei provenienti da Francia, Spagna e Germania hanno lanciato oggi per la prima volta aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza @ultimoranet Vai su X

La Germania organizza un ponte aereo. La Francia pure. La Spagna altrettanto. La Gran Bretagna idem. E l’Italia? L’Italia guarda. E tace. Tace ancora. Nel momento in cui alcuni volenterosi provano a rispondere all’emergenza umanitaria di Gaza, il governo Vai su Facebook

Il presidente israeliano a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente - Ministro Esteri tedesco: “Situazione insostenibile a Gaza, il mondo sta osservando”; Gaza, arrivano aiuti umanitari paracadutati da aerei provenienti da Giordania, Emirati, Spagna, Germania e Francia; Spagna, Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari a Gaza. L'Onu: Carestia in atto.

Gaza, arrivano aiuti umanitari paracadutati da aerei provenienti da Giordania, Emirati, Spagna, Germania e Francia - Aerei provenienti da Giordania, Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta in oltre un anno, da Spagna, Germania e Francia stanno lanciando pacchi di ... Si legge su italiaoggi.it

Spagna, Germania e Francia lanceranno dal cielo aiuti umanitari a Gaza. L'Onu: "Carestia in atto" - L'allerta dell'Ipc, un osservatorio che monitora le crisi alimentari globali, segnala crescenti prove di una carestia diffusa e afferma che si sta verificando lo "scenario peggiore" ... Secondo today.it