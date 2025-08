Gaza soldato Idf Shalom Sheetrit rivela | Prima dell’attacco di Hamas ci hanno ordinato di sospendere tutti i pattugliamenti - VIDEO

Il militare ha riferito che, la notte precedente l'attacco, arrivò un messaggio del tutto fuori dall'ordinario, confermando le anticipazioni del Giornale d'Italia: "Alle 5:20 del mattino, all'improvviso è arrivato uno strano messaggio dal comandante del mio battaglione e quello che dice nella chiama.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele ordina evacuazione nella Striscia di Gaza: attacco imminente dopo razzi di Hamas - L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'immediata evacuazione di alcune zone del nord della Striscia di Gaza da parte dei civili: un'azione che normalmente preannuncia un attacco imminente.

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas” - Chi si aspettava (pochi in verità ) uno moto di orgoglio politico, di indipendenza, o anche solo una semplice presa di posizione umanitaria della premier-madre-donna-cristiana Giorgia Meloni nei confronti dello sterminio in corso a Gaza, anche ieri è rimasto deluso.

Shalom Sheetrit, soldato della Brigata Golani di IDF: "Il 7 ottobre alle 5:20 del mattino abbiamo ricevuto lo strano ordine di sospendere tutti i pattugliamenti lungo il confine di Gaza dalle 5:20 alle 9:00" Hamas ha iniziato l’attacco alle 6.30, colpendo l'avamposto Vai su X

Pattuglie sospese il 7 ottobre prima dell’attacco di Hamas: l’ombra dello “strano ordine” sui massacri in Israele; Aiuti al sole e distrutti mentre Gaza soffre la carestia e la sete; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerà la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati.

Lettera a un soldato a Gaza: "Non ti sei arruolato nell'esercito per prendere parte ai crimini di guerra" - Si legge tutta di un fiato, la lettera che Uri Misgav “spedisce” attraverso Haaretz a un soldato impegnato a Gaza. Scrive globalist.it

Viaggio a Gaza, nel deposito blindato con il cibo che cuoce al sole. E Israele incolpa l’Onu - Giubbotto anti proiettile, jeep blindate, soldati mascherati: il tour stampa organizzato dall’esercito israeliano è scenografico. Secondo msn.com