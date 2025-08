Gaza Segre | Genocidio? Mi oppongo a parola usata per vendetta

(Adnkronos) – "Se in Israele il problema è quello di arrestarsi sull'orlo dell'abisso, qui in Europa il problema è duplice: aiutare israeliani e palestinesi che in quell'abisso rischiano di sprofondare, ma al tempo stesso non far dilagare qui la barbarie culturale che un acritico arruolamento su uno o sull'altro dei due fronti più estremi sta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gaza, Segre sull'ammonimento di Grossman: “La parola genocidio è troppo carica di odio” - La senatrice a vita ha commentato le parole dello scrittore israeliano: “Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola ('genocidio'). msn.com scrive

