Gaza nuovi raid israeliani | 21 morti alcuni cercavano cibo | Unicef | in 22 mesi uccisi 18mila bambini 28 al giorno

Trump: "Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia". Il presidente israeliano Herzog a Mattarella: "Non uccidiamo indiscriminatamente". Crosetto: "Dal 9 agosto lanceremo gli aiuti italiani sulla Striscia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, nuovi raid israeliani: 21 morti, alcuni cercavano cibo | Unicef: in 22 mesi uccisi 18mila bambini, 28 al giorno

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - 5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Gaza, nuovi raid israeliani: 21 morti, alcuni cercavano cibo | Unicef: in 22 mesi uccisi 18mila bambini, 28 al giorno; Israele uccide altre 101 persone in 24 ore, altri 14 Paesi verso il sì allo Stato palestinese - La Slovenia vieterà il commercio di armi con Israele, Primi nell'Ue; Orrore senza fine a Gaza, decine di morti nei raid israeliani, nelle ultime ore, e l'Onu avverte: aiuti non bastano.

