Gaza nuovi raid israeliani | 21 morti alcuni cercavano cibo | Trump | Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia

Il presidente israeliano Herzog a Mattarella: "Non uccidiamo indiscriminatamente". Tajani: "Accoglieremo 50 palestinesi, disposta una spesa di 5 milioni di euro". Crosetto: "Dal 9 agosto lanceremo gli aiuti italiani sulla Striscia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, nuovi raid israeliani: 21 morti, alcuni cercavano cibo | Trump: "Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia"

In questa notizia si parla di: striscia - gaza - raid - israeliani

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - (Adnkronos) – L’esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza.

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - (Adnkronos) – L'esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza.

"Disumano ridurre alla fame un intero popolo" Alla cerimonia del Ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato duramente i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, parlando di “ostinazione a uccidere indiscriminatamente” e di “rifiuto i Vai su Facebook

Sarebbero già decine le vittime dei raid israeliani a #Gaza da stamattina, secondo fonti mediche della #Striscia… Allarme dell’ONU dopo quattro giorni di “pause militari” localizzate annunciate dall’esercito israeliano per far entrare più aiuti: “non basta”. #Tg1 Vai su X

Israele uccide altre 101 persone in 24 ore, altri 14 Paesi verso il sì allo Stato palestinese - La Slovenia vieterà il commercio di armi con Israele, Primi nell'Ue; Trump, bambini di Gaza stanno soffrendo la fame. Regno Unito pronto a riconoscere la Palestina a settembre; Orrore senza fine a Gaza, decine di morti nei raid israeliani, nelle ultime ore, e l'Onu avverte: aiuti non bastano.

Gaza, raid dell'Idf: 27 morti. Witkoff vola in Israele, oggi l'incontro con Netanyahu - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane ... Si legge su ilmattino.it

Gaza, raid dell'Idf: 27 morti. Witkoff da Netanyahu, Portogallo verso il riconoscimento della Palestina - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane ... Lo riporta ilmessaggero.it