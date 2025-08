Gaza no al genocidio no alla violenza nei confronti di innocenti sì al dialogo

Pubblichiamo l’intervento di Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, ambiente e verde del Comune di Bergamo. Non ne farei una questione semantica. È genocidio o non è genocidio? Chiamiamo l’orrore come volete, io lo chiamo genocidio e l’ho chiamato così anche ieri, parlando con la comunità ebraica che ha protestato davanti al Comune contro gli episodi di antisemitismo accaduti nei giorni scorsi. L’associazione Italia Israele ha chiesto a noi, giunta bergamasca (stessa richiesta a Milano), di indossare la kippah per solidarizzare con gli ebrei che subiscono attacchi antisemiti. Nessuno di noi l’ha indossata, ma abbiamo diffuso un comunicato contro l’antisemitismo, senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Gaza, no al genocidio, no alla violenza nei confronti di innocenti, sì al dialogo”

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Roma, 15 mag. (askanews) - Una carrozzina da cui si srotola un lungo panno rosso, a simboleggiare la lunga scia di sangue lasciata dalle vittime innocenti della guerra a Gaza, poi una mano che si alza per dire "basta", davanti allo striscione "Stop al genocidio".

380 registi e attori a Cannes denunciano il silenzio sul genocidio a Gaza - Nel clima dell’apertura del festival di Cannes, un editoriale pubblicato sul quotidiano francese Libération ha riunito ben 380 attori e registi per denunciare il silenzio davanti a ciò che viene descritto come un genocidio in corso a Gaza.

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo - Il discorso sul genocidio si è diffuso in tutti gli studi televisivi come un discorso legittimo, il parlamentare del Likud, Moshe Saada, ha proclamato sul canale Canale 14 di essere "interessato" a far morire di fame un'intera nazione: "Sì, farò morire di fame gli abitanti di Gaza, sì, questo è un n

Onu: rapporto sulla violenza di genere a Gaza; "More than a human can bear": Rapporto della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sul Territorio Palestinese Occupato sulla violenza sessuale, 13 marzo 2025.

Ora tanti riconoscono il genocidio a Gaza. Ma chi lo denunciava già a ottobre 2023? - Chi ha avvertito il mondo e l’Italia del rischio di genocidio durante le prime settimane dell’attacco israeliano a Gaza? Secondo ilfattoquotidiano.it

Lo scrittore israeliano David Grossman: “A Gaza è genocidio, mi si spezza il cuore ma adesso devo dirlo” - A Gaza è in atto un genocidio: lo dichiara lo scrittore israeliano David Grossman in un’intervista a La Repubblica. Da msn.com