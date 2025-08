Gaza le notizie del 2 agosto in diretta – Trump | Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia

Continua la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Dopo la missione dell’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, nella regione, Trump ha detto che gli Stati Uniti vogliono “dare da mangiare” alla gente della Striscia. Prosegue anche il dibattito politico internazionale dopo che ieri, venerdì, il presidente israeliano Isaac Herzog ha risposto al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella dicendo che lo Stato ebraico “non uccide indiscriminatamente”. In Italia, la senatrice a vita Liliana Segre ha detto di opporsi all’uso della parola ‘genocidio’ a Gaza, poiché essa sarebbe utilizzata “per vendetta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, le notizie del 2 agosto in diretta – Trump: “Vogliamo dare da mangiare alla gente della Striscia”

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Il 14 maggio la difesa civile palestinese ha affermato che almeno 29 persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha annunciato un rafforzamento della sua offensiva.

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza - (Adnkronos) – L’esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza.

Un campo di concentramento per la deportazione del popolo palestinese. Questo è il piano disumano per la striscia di Gaza presentato poche ore fa dal governo israeliano, mentre Netanyahu vola negli USA per fare la corte a Trump. L'obiettivo è quello di cos Vai su Facebook

