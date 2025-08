Gaza la mattanza della fame tra propaganda Usa e numeri reali dell’Onu

Gaza, la mattanza per il cibo e gli "errori" dell'Idf. I dubbi di Parolin dopo il raid sulla Sacra Famiglia. Pizzaballa nella Striscia - Hanno perso la vita mentre erano in attesa di ricevere cibo e aiuti. A Gaza si è consumata l'ennesima mattanza con decine di vittime, almeno 41 (oltre 100 i feriti) secondo fonti palestinesi che accusano l'esercito israeliano di aver aperto il fuoco vicino ad alcuni centri di distribuzione di aiuti nella Striscia meridionale.

Il drammatico video dell'ostaggio israeliano Rom Braslavski: "Non mi danno cibo e acqua" La Jihad Islamica Palestinese ha diffuso giovedì sera un video di propaganda che mostra l'ostaggio israeliano, detenuto a Gaza dal massacro guidato da Hamas in Isra

«La situazione è drammatica. Non ho più parole per descrivere l'Apocalisse di Gaza» dove «non si muore solo di bombe ma di fame». Lo ha detto la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi, Francesca Albanese, a In Ond

Il premio a Salvini e la donazione a Ecr, i legami degli ex militari israeliani in Italia; Dossier Gaza/1 – La guerra si combatte tra tanta propaganda e poca informazione; Israele sta trasformando la carestia a Gaza in una guerra di propaganda.

La fame di Gaza, centinaia di sfollati palestinesi in coda per un pasto caldo – Video - Più di cento organizzazioni umanitarie e per i diritti umani hanno denunciato la diffusione di una "fame di massa" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Ricominciamo da Gaza ormai è in gioco la nostra civiltà - La narrazione distopica dell’inferno di Gaza continua: il governo di Netanyahu ha disposto una «tregua umanitaria» per porre fine alla «presunta carestia», che uccide i palestinesi, condannati da Hama ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it