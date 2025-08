Gaza al Jazeera | Altri tre morti per fame 162 in totale

(Adnkronos) – Altre tre persone, tra cui due bambini, sarebbero morte per fame nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Lo rende noto l'emittente al Jazeera citando fonti del ministero della Sanità di Gaza che a sua volta viene informato dagli ospedali dell'enclave palestinese. Salgono così a 162 i palestinesi morti a Gaza per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - 5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Gaza,Al Jazeera:raid Idf,oltre 45 morti - 1.26 Almeno 45 persone sarebbero morte ieri nella Striscia di Gaza a seguito di attacchi israeliani, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al-Jazeera Le vittime si concentrerebbero soprattutto nel nord dell'enclave, in particolare a Jabalya, dove sei bambini avrebbero perso la vita nel crollo di un'abitazione colpita.

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore”. Giallo sulla tregua. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese.

#Gaza Si moltiplicano le morti per fame: lo denunciano 111 Ong e l’OMS “Anche i nostri operatori -dicono- stanno morendo”. Andrea Iacomini UNICEF Italia “Nel conflitto morti 17mila bambini. Carestia e siccità sono una scelta politica. La storia ci giudicherà”. Vai su Facebook

Hamas: 'Domenica 14 morti di fame a Gaza, 147 da inizio guerra' - Intanto, il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas afferma che nelle ultime 24 ore sono morte nella Striscia 14 persone a causa della fame e della malnutrizione. Segnala ansa.it

Hamas "Pronti a riprendere i negoziati, ma stop alla fame a Gaza". Media, 10 morti in ultimi raid israeliani