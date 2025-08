Gaza 21 palestinesi uccisi stamani 12 cercavano cibo

Ventun palestinesi sono stati uccisi stamani da fuoco israeliano nella Striscia di Gaza. Fra di loro 12 persone che cercavano di ottenere cibo e 3 donne. Lo scrive l' agenzia palestinese Wafa sul suo sito, citando fonti mediche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, 21 palestinesi uccisi stamani, 12 cercavano cibo

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Arresti arbitrari di massa di civili, compresi bambini e anziani. Detenzione senza accuse formali, in condizioni disumane.

L'ennesima strage di civili a Gaza, i palestinesi piangono i loro cari - Milano, 14 mag. (askanews) - I palestinesi piangono i loro cari uccisi negli attacchi israeliani su Jabalia, nel nord di Gaza.

“Noi bersagli di Israele, siamo rimasti per mostrare ciò che accade a Gaza”: il racconto dei giornalisti palestinesi - Più di 200 giornalisti uccisi, centinaia di colleghi feriti o arrestati, nessun accesso per i media internazionali.

Gaza, uccisi stamani 21 palestinesi . In dodici cercavano cibo. Wafa, altre vittime in bombardamenti di tende di sfollati

In una Gaza ridotta a campo di sterminio, anche le parole sembrano morire prima di arrivare. Le ultime ventiquattr'ore hanno visto altri 94 palestinesi uccisi, 45 dei quali mentre cercavano disperatamente cibo vicino ai punti di distribuzione. Le immagini raccolt

Gaza, jihad palestinese pubblica video dell'ostaggio Breslavsky: «Persi i contatti con lui». Hamas: nessuna ripresa negoziati senza stop alla fame - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane ... Come scrive leggo.it