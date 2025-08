Nelle altre localitĂ balneari dei Comuni del Rubicone, il bilancio di mezza estate è variegato. Virginia Manuzzi dell’Hotel Flamingo di Gatteo a Mare, vede un’ estate 2025 tutto sommato soddisfacente: "Quest’anno in giugno siamo stati molto contenti, in luglio nelle prime settimane abbiamo lavorato molto, mentre c’è stata una flessione nelle prenotazioni a cavallo tra la fine di luglio e i primi agosto, che tuttavia è fisiologico e abbastanza comune. Per agosto le prenotazioni sono in crescita. La nostra soddisfazione è di ospitare molti turisti stranieri che apprezzano i nostri servizi, inoltre anche gli eventi interni aperti al pubblico hanno un grande successo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gatteo e San Mauro formato export: "Si salva solo chi lavora con gli stranieri"