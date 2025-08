Garlasco? No | la vergogna di Nichi Vendola

Diamo a Nichi Vendola il beneficio del dubbio: d’estate la cronaca nera funziona, le storiacce di sangue attirano l’attenzione anche dei lettori piĂą distratti, diventano oggetto di discussione anche al tavolino di un bar in piazzetta o sul lettino in spiaggia, sotto l’ombrellone. E così anche il gergo piĂą crudo può diventare moneta corrente nel dibattito. Da qui all’insulto politico, tuttavia, il passo è lungo. E l’ex governatore della Puglia e nome forte della sinistra-sinistra di una ventina d’anni fa è uomo di cultura ed eloquio forbito. Difficile, insomma, pensare che quanto detto a In Onda, su La7, riguardo a Matteo Salvini possa essere derubricato semplicemente alla voce “scivolone”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco? No: la vergogna di Nichi Vendola

All’ex convitto Palmieri Nichi Vendola presenta “Sacro Queer” - LECCE – Una raccolta di versi, un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità , nel riconoscimento della ricchezza della diversità , nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza.

Presentazione "Sacro Queer" di Nichi Vendola a Maglie - Da tempo ARCI Biblioteca di Sarajevo nell’ambito del suo percorso INTENSAMENTE avviato qualche anno fa, tramite l’incontro con autori e artisti, spinge alla riflessione sui temi che investono la società moderna.

Ceccano, Nichi Vendola presenta "Sacro Queer" - Appuntamento domenica 22 giugno al Sinestesia Caffè letterario di Ceccano con Nichi Vendola che presenta il suo libro "Sacro Queer".

Nichi Vendola non si trattiene e insulta Salvini in tv - L'affondo di Nichi Vendola in tv nel corso della trasmissione 'In Onda' su La7. newsmondo.it scrive