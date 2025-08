Garlasco l’ombra di un profilo genetico mai rilevato | la notizia dopo 18 anni

A quasi diciotto anni dall’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la vicenda giudiziaria continua a essere oggetto di approfondimenti e nuove indagini. Recenti sviluppi hanno riportato all’attenzione pubblica un elemento rimasto finora ai margini: un profilo genetico mai inserito formalmente negli atti processuali. Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, poi l’incendio: tragedia all’alba Il “Dna fantasma” nei primi giorni delle indagini. Secondo quanto ricostruito dalla giornalista Rita Cavallaro, che segue da tempo il caso, nelle prime fasi dell’inchiesta era stato menzionato, su testate nazionali e locali, un codice genetico isolato dal sudore rinvenuto sulle impronte insanguinate lasciate dall’aggressore sul pigiama della vittima. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’ombra di un profilo genetico mai rilevato: la notizia dopo 18 anni

Delitto Garlasco, Garofano: “Profilo DNA non idoneo, valuteremo con i periti” - “L’incidente probatorio è stato disposto proprio per dirimere interpretazioni diverse. Noi riteniamo che quel profilo non sia idoneo, vedremo i periti come concluderanno”.

Garlasco, lo psicologo del carcere: “Stasi cerca piacere in modo non convenzionale”. Carabinieri al lavoro sul profilo di Sempio - Mentre il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis) è al lavoro oramai da qualche giorno per tracciare il profilo psicologico di Andrea Sempio su delega della procura di Pavia, dalle relazioni del Tribunale di Sorveglianza che ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, come suo diritto e in quanto detenuto modello, emergono alcune difficoltà dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, per cui è stato condannato a 16 anni in via definitiva a 16 anni.

Garlasco, spariti reperti chiave per indagine sul Dna di Sempio, scomparsi frammento con impronta 33 e profilo genetico sotto unghie di Chiara Poggi - I reperti chiave per l'indagine sono spariti, probabilmente distrutti dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi La riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi potrebbe arenarsi prima ancora di partire.

Delitto Garlasco, Chiara Ha aperto la porta di casa senza esitare. Tamponi e Dna ai conoscenti; Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi ignoto o di un assistente del medico legale; Garlasco, nuova svolta nel caso Poggi: Dna maschile ignoto trovato nella bocca di Chiara.

Garlasco, spunta un Dna sconosciuto su Chiara Poggi: non è Stasi, né Sempio. La svolta - Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, spunta un nuovo elemento che potrebbe riaprire completamente il caso. Riporta iltempo.it

Delitto di Garlasco, nella foto di classe del 2006 la possibile soluzione all'enigma di "Ignoto 3" - Gli inquirenti acquisiscono i registri scolastici dell’Ipsia di Voghera alla ricerca della compatibilità con il profilo genetico di “Ignoto 3”. Secondo affaritaliani.it