Garlasco Il noto e l’ignoto la miniserie di Open in tre episodi sul delitto di Chiara Poggi Fuori la terza puntata su nuove prove e un nome mai emerso prima

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua ad allargarsi. Non solo per l’interesse pubblico che non si spegne, ma per l’inchiesta, che cambia direzione, si approfondisce, si riapre. Oggi esce su Open.online, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube il terzo e ultimo episodio della miniserie Garlasco. Il noto e l’ignoto. Se nella prima puntata Open aveva ripercorso i passaggi fondamentali del primo processo e della condanna di Alberto Stasi, e nella seconda aveva spiegato le motivazioni dietro alla riapertura dell’inchiesta e sulla base di quali indizi, nella terza racconta perchĂ© si sta allungando la lista dei sospettati e quale prova mancante potrebbe riscrivere tutta la storia. 🔗 Leggi su Open.online