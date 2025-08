Galatasaray l' allenatore provoca il Napoli | È il primo desiderio dei tifosi | La vendetta di Osimhen

La ferita per l'addio di Victor Osimhen è ancora aperta, e le provocazioni da Istanbul non accennano a fermarsi. Dopo la telenovela di mercato e gli slogan ("Solo il Gala") che hanno accompagnato il trasferimento, ora è l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, a gettare benzina sul fuoco con una sfida diretta al Napoli in vista della prossima Champions League. In un'intervista televisiva, il tecnico turco non ha usato giri di parole, indicando proprio i partenopei come l'avversario più desiderato. Una dichiarazione che sa di rivalità , nata durante le difficili settimane di trattative per l'attaccante nigeriano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

